Marelli esporrà il nuovo marchio “MARELLI” al Tokyo Motor Show 2019

Il fornitore automobilistico globale Marelli Corporation (CEO: Beda Bolzenius) nato dalla fusione di Magneti Marelli e Calsonic Kansei esporrà con il suo nuovo marchio, “MARELLI”, al 46 ° Tokyo Motor Show 2019, che si terrà a Tokyo Big Sight e in altre sedi da venerdì 25 ottobre a lunedì ( festa nazionale), 4 novembre 2019.

Marelli riunisce due costruttori automobilistici globali di successo, con una reputazione leader mondiale per innovazione ed eccellenza produttiva (Monozukuri). Il concetto del nuovo marchio, “Powering Progress Together”, riflette la nostra attenzione nell’aiutare i nostri clienti a navigare con fiducia e ad avere successo in un settore in continua evoluzione.

Lo stand Marelli al Tokyo Motor Show 2019 raggruppa le sinergie delle due società unite che compongono Marelli in cinque aree tecnologiche e aggiunge una sesta area, Motorsport, creando uno spazio in cui i visitatori possono vedere e sperimentare le soluzioni che possiamo offrire come vero partner.

“Ad esempio, nell’area Interior Experience, presenteremo soluzioni di sistemi di cabina integrati come il modello di concetto “Human-Max Cabin”, che massimizza il valore dell’esperienza di trasporto individuale. Introdurremo anche prodotti e servizi del nuovo marchio MARELLI nelle aree di guida autonoma, sistemi connessi, elettrificazione e tecnologia verde. Inoltre, nell’area Motorsport, esporremo la McLaren Racing Formula One car.”