Fiat apre la prima concessionaria con il nuovo linguaggio visivo

Fiat ha annunciato di aver aperto in Brasile la prima concessionaria che si ispira fortemente alla sua nuova identità visiva. Con questo, la casa automobilistica italiana inizia il suo nuovo processo di rinnovamento che coinvolge rete, prodotti ed esperienza del cliente.

All’interno di questa speciale concessionaria, i visitatori possono accedere ad un nuovo modello di business e a vari servizi digitali volti a migliorare l’esperienza del potenziale cliente. La nuova concessionaria appartiene al gruppo Sim e si trova a Valinhos (SP). Con i sui 2000 m², lo showroom dispone di un ambiente completamente rinnovato rispetto a quello che siamo abituati a vedere.

Fiat: l’apertura di questa nuova concessionaria rappresenta un punto di svolta per il brand

Herlander Zola, direttore del marchio Fiat per l’America Latina e direttore commerciale in Brasile, ha dichiarato: “Il cambiamento dell’identità visiva della nostra rete di concessionari segna l’inizio di un nuovo momento per Fiat. Ci sarà un rinnovamento del nostro portafoglio di prodotti e dell’esperienza del cliente nello showroom con una dinamica digitale. Arriva una nuova Fiat, più moderna, più focalizzata sulla user interface (UX), pronta ad anticipare i desideri sempre più digitali dei clienti“.

Le modifiche applicate dallo storico marchio di Torino le troviamo nel logo della facciata, ora rappresentato dalla scritta Fiat per intero che è già presente su alcuni veicoli del marchio come la Cronos e il pick-up Toro.

Presente anche una nuova tonalità del rosso, così come una nuova disposizione degli elementi visivi esterni. Internamente, il nuovo showroom targato Fiat dispone di colori e immagini aggiornati, così come una nuova disposizione degli elementi e dell’arredamento.

João Paulo Toscano Filho, responsabile dello sviluppo della rete in Fiat Brasile, ha dichiarato: “Questa proposta mira a essere uno spazio per le vendite, il servizio e l’esperienza del consumatore. In questo modo, i clienti si sentono a proprio agio durante la ricerca e l’acquisto. Tutto questo cambiamento rappresenta una strategia“.