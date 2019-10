Fiat Argo o Volkswagen Polo: ecco quale si svaluta di più in Brasile

Fiat Argo rappresenta una delle principali scommesse di Fiat in Brasile. Posizionato sopra Mobi e Uno, il veicolo ha come principale concorrente la Volkswagen Polo, che ha anche un design moderno e una buona scorta di equipaggiamento. Non è molto facile al momento dell’acquisto decidere quale di questi modelli scegliere, poiché entrambi hanno una buona qualità costruttiva e un ampio elenco di attrezzature standard.

Il valore di rivendita dopo un certo periodo di utilizzo può essere uno dei fattori decisivi al momento della scelta. Con questo in mente, KBB Brasil, un sito di prezzi di auto nuove e usate, ha condotto una ricerca che valuta il tasso medio di svalutazione di varie versioni di entrambi i modelli, che vanno dai motori aspirati 1.0, 1.3 e 1.8 sulla Fiat Argo e 1.6 aspirato e 1.0 (turbo e aspirato) sulla Volkswagen Polo.

Tra le varie versioni di Fiat Argo, Precision 1.8 flex AT6 era quella con il tasso più basso nell’analisi, in calo dell’1,42% dopo il primo anno di utilizzo. La Volkswagen Polo appare nella classifica dalla 2a alla 5a posizione, con un tasso del 2,21% nella versione Comfortline 200 TSI AT6. Le altre posizioni nella lista sono state occupate da altre sette versioni della Fiat Argo, con Drive 1.3 GSR (cambio automatizzato) l’ultimo classificato, con svalutazione del 16,50%. Quindi dunque tirando le somme i modelli che in Brasile si svalutano di meno per Fiat Argo e Volkswagen Polo sono per la prima la Argo Precision 1.8 AT6 per la seconda Polo Comfortline 200 TSI AT6.

1 Fiat Argo Precision 1.8 AT6 1,42%

2 Volkswagen Polo Comfortline 200 TSI AT6 2,21%

3 Volkswagen Polo Highline 200 TSI AT6 4,23%

4 Volkswagen Polo 1.6 MT5 4,50%

5 Volkswagen Polo 1.0 MT5 6,12%

6 Fiat Argo Drive 1.3 MT5 6,84%

7 Fiat Argo 1.0 MT5 6,85%

8 Fiat Argo Precision 1.8 MT5 8,05%

9 Fiat Argo Drive 1.0 MT5 9,37%

10 Fiat Argo HGT 1.8 AT6 9,38%

11 Fiat Argo HGT 1.8 MT5 9,75%

12 Fiat Argo Drive 1.3 GSR MTA5 16.50%