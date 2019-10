Ferrari ha una “fantastica opportunità” di vincere nel 2020 secondo Domenicali

Per Stefano Domenicali la Ferrari il prossimo anno ha le carte in regola per vincere il mondiale di Formula 1. A Domenicali è stato chiesto del suo ex team, e concorda sul fatto che la Ferrari abbia ottenuto “molto meno di quanto avrebbe dovuto” nel 2019. “Senza il Bahrain e altre gare che hanno caratterizzato questa stagione, questa fine del 2019 sarebbe stata diversa”, ha detto. “Credo che avranno una fantastica opportunità nel 2020.” Per quanto riguarda l’attuale capo della Ferrari, Domenicali afferma che Mattia Binotto è “straordinario”. “Penso che affronterà la gestione di questi due piloti forti in maniera molto chiara in maniera che questa situazione sia una forza e non una debolezza per la scuderia di Maranello.”, ha detto.

La griglia di Formula 1 è stata raramente così ricca di talenti, secondo l’ex capo del team Ferrari Stefano Domenicali. “Dopo molti anni ci troviamo di fronte a una nuova situazione. Non ci sono mai stati così tanti piloti forti”, ha dichiarato l’amministratore delegato Lamborghini a radio Rai. “Abbiamo giovani piloti come Leclerc e Verstappen, e dietro di loro Lando Norris e Carlos Sainz. Per quanto riguarda i piloti, non ci possiamo lamentare”, ha continuato Domenicali.”Leclerc sembra avere il doppio della sua età in termini di maturità e Verstappen, sebbene inizialmente petulante, sembra aver trovato un approccio diverso adesso”, ha aggiunto.