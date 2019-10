Alfa Romeo Racing si avvicina alle ultime quattro gare “con fiducia”

Alfa Romeo Racing ha un obiettivo da raggiungere nelle ultime quattro gare della stagione di F1 2019. Tra la scuderia del Biscione e Haas, c’è un divario di soli sette punti. Una lacuna che il capo squadra Fred Vasseur vuole già ridurre notevolmente questo fine settimana in Messico. Vasseur è fiducioso che Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi abbiano gli strumenti per farlo proprio non solo nella gara che si svolgerà a circa 2.000 metri sul livello del mare questo fine settimana, ma anche in America, Brasile e Abu Dhabi.

“Ci avviciniamo alle ultime quattro gare della stagione con la fiducia che possiamo essere nella posizione per ottenere punti in ciascuno di questi eventi. Tutti nel team stanno lavorando duramente, sia in fabbrica che in pista, per essere sicuri di estrarre il 100 per cento del nostro potenziale”, ha detto il team principal di Alfa Romeo Racing.

Guenther Steiner ha già avvertito che Haas dovrà affrontare problemi di alta quota e di raffreddamento. Vasseur lo sottolinea, ma crede che la sua squadra sarà in grado di mettere la macchina nelle giuste modalità per affrontare queste condizioni. “Il Messico è una pista con caratteristiche uniche: è accidentata, l’altitudine e l’aria sottile hanno un forte effetto sull’auto e hai rettilinei molto lunghi e un settore medio lento e tortuoso. Le sessioni di allenamento saranno fondamentali per allestire l’auto correttamente per il resto del fine settimana, ma penso che saremo in grado di mostrare cosa possiamo fare “, ha aggiunto.