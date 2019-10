Auto elettriche: l’assicurazione costa meno rispetto a un veicolo tradizionale

Grazie agli ultimi dati di vendita, abbiamo scoperto che la diffusione delle auto elettriche in Italia continua ad aumentare. Basti pensare che dal 2015 al 2018, i veicoli full electric sono aumentati del 130%.

Oltre agli incentivi offerti dalle varie regioni (ad esempio la Lombardia propone fino a 8000 euro tramite il bando Rinnova Autovetture), le auto a zero emissioni portano con sé dei costi più contenuti fra cui quelli legati all’assicurazione.

Auto elettriche: è possibile ottenere uno sconto di fino al 20% sul costo dell’assicurazione

Diego Palano, responsabile assicurazioni di Facile.it, ha affermato: “Dal punto di vista dell’RC auto non vi sono norme che vincolano le compagnie a riconoscere tariffe agevolate per coloro che hanno un veicolo elettrico o ibrido”.

Palano ha continuato dicendo: “Nonostante questo, però, va evidenziato che alcune assicurazioni utilizzano il tema della sostenibilità come leva di marketing e, in funzione di questo, riconoscono delle agevolazioni riservate a coloro che guidano un’automobile green; si tratta molto spesso di sconti che in alcuni casi possono arrivare ad incidere sino al 20% sul premio finale“.

Da una recente indagine, prendendo in considerazione i dati dell’Automobile Club d’Italia (ACI), è emerso che, a dicembre 2018, soltanto lo 0,66% delle vetture dell’intero parco circolante italiano erano ibride e a zero emissioni. Parliamo di 256.000 esemplari. Da questo potete chiaramente intuire che la rivoluzione elettrica nel nostro territorio non è ancora iniziata.

La Lombardia è la regione a proporre il maggior numero di auto elettriche poiché il suo parco circolante è composto dall’1,2% di veicoli a zero o a basse emissioni. La restante classifica è composta da Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio.

Lo studio effettuato dimostra anche che il 70% delle vetture elettriche ed ibride presenti in Italia si trovano al Centro-Nord poiché al Sud abbiamo una percentuale davvero bassa. In prima posizione abbiamo la Campania con lo 0,13%, posizionandosi al primo posto come la regione con il più alto numero di veicoli 100% elettrici e ibridi. Poco dopo troviamo la Basilicata e la Calabria.

Per quanto riguarda Sardegna e Sicilia, abbiamo una percentuale rispettiva dello 0,27% e dello 0,17%.