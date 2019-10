Lombardia: il bando Rinnova Autovetture propone fino a 8000 euro di incentivi

Il bando Rinnova Autovetture proposto dalla regione Lombardia è stato accolto con grande successo da parte dei cittadini delle varie città. Basti pensare che soltanto nel primo giorno sono arrivate più di 400 richieste per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro.

Attraverso degli incentivi sull’acquisto, tutti gli automobilisti lombardi che desiderano cambiare auto, possono farlo portando quella attuale e scegliendo un modello completamente elettrico o a basso impatto ambientale con l’obiettivo di aiutare a ridurre l’inquinamento.

Rinnova Autovetture: la Lombardia offre agevolazioni per tutti coloro che decidono di acquistare un’auto green

Rinnova Autovetture è rivolta a tutti i privati, fino al 30 settembre 2020, che vogliono entrare in possesso di un veicolo più green, destinato al trasporto di persone. La regione Lombardia mette a disposizione un minimo di 2000 euro fino a un massimo di 8000 euro a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica della nuova auto che si desidera acquistare.

Inoltre, è prevista la radiazione di un veicolo di categoria M1 e appartenente alla classe fino all’Euro 2 per i benzina e fino all’Euro 5 per i diesel. Come potete ben immaginare, tutti coloro che decidono di acquistare una nuova auto completamente elettrica possono usufruire del massimo bonus disponibile, quindi 8000 euro.

Per tutti i modelli con emissioni fino a 60 g/km di CO2, si hanno a disposizione da 4000 euro a 6000 euro. Si passa a 3000 euro fino a 5000 euro per tutti i veicoli con emissioni di CO2 comprese tra 60 e 95 g/km e da 2000 euro fino a 4000 euro per le auto con emissioni di anidride carbonica comprese fra 95 e 130 g/km.

Il grande successo ottenuto fino ad ora dal bando Rinnova Autovetture proposto dalla Lombardia è stato commentato da Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e Clima della regione: “Ancora un volta Regione Lombardia interviene a supporto dei cittadini, con un’azione che dimostra di essere capita ed apprezzata e che incentiva una mobilità sempre più green”.

Cattaneo ha continuato dicendo: “L’incentivo, questa volta rivolto ai cittadini privati, sta ottenendo un risultato positivo che contribuirà a svecchiare il parco auto e togliere dalla circolazione i veicoli più inquinanti. Questo dato dimostra che gli interventi rivolti ai cittadini e alla salvaguardia dell’ambiente vengono capiti ed apprezzati“.