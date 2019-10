Tatiana Calderon, collaudatrice di Alfa Romeo, correrà in Porsche Supercup

Tatiana Calderon, pilota di sviluppo della Formula 1 dell’Alfa Romeo, farà il suo debutto nella Porsche Supercup nel round messicano del weekend di questo fine settimana. All’inizio del 2018, Calderon, 26 anni, si è unito al team – quando ancora si chiamava Sauber – effettuando alcuni test sulle monoposto contemporanee e su quelle di vecchia generazione. Ciò ha incluso una giornata di test con la C37 del 2018 all’Autodromo Hermanos Rodriguez dopo il Gran Premio del Messico dell’anno scorso. Calderon, che gareggia a tempo pieno con BWT Arden in Formula 2, gareggerà per il Team Project 1 al prossimo evento, che funge da supporto per il Gran Premio del Messico di Formula 1.

“Sono molto felice di tornare in Messico e avrò sempre il ricordo del mio debutto in un’auto di Formula 1 sul circuito con l’Alfa Romeo Racing”, ha detto. “Questa volta sono molto felice di tornare su questo circuito per competere nella Porsche Supercup. “Sarà una grande sfida per me perché è qualcosa di molto diverso dalle auto in cui mi sono specializzata, ma sicuramente mi divertirò moltissimo. “Correre nel quadro del Gran Premio di F1 in Messico sarà come correre a casa”.

