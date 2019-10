Jeep e Mopar insieme nelle competizioni europee del World Surf League

Nel mese di ottobre, i campioni della World Surf League (WSL) sono in Europa per sfidarsi nelle competizioni francesi e portoghesi dell’avvincente Championship Tour: prima a Hossegor (Francia), dal 3 al 13 ottobre, in occasione della “Quiksilver Pro France”, e a seguire a Peniche (Portogallo) per la “MEO Rip Curl Pro Portugal” prevista dal 16 al 28 ottobre. I marchi Jeep e Mopar parteciperanno insieme nelle competizioni europee del World Surf League (WSL) Championship Tour in Francia (Hossegor, 3-13 ottobre), e in Portogallo (Peniche, 16-28 ottobre).

Il legame con la cultura del surf si esprime nella cura e nella passione per la personalizzazione della propria tavola come del proprio SUV. L’officina “Mopar Garage” sarà il centro delle attività di manutenzione e customizzazione by Mopar e ospiterà speciali creazioni artistiche realizzate su pinne e tavole. In expo presso le location degli eventi francesi e portoghesi la nuova Jeep Wrangler 1941 designed by Mopar. Gli eventi europei del prestigioso WSL Championship Tour rappresentano solo una piccola parte delle iniziative previste nella partnership globale tra il brand Jeep e la World Surf League. La partnership con WSL consolida ulteriormente il sodalizio tra il marchio Jeep e il mondo del surf iniziata in Francia nel 2010 con la sponsorizzazione del Quiksilver e Roxy Pro France.