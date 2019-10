Verstappen diffida della Ferrari in Messico

Max Verstappen insiste sul fatto che è pienamente consapevole della forte sfida che la Ferrari potrebbe rappresentare nel Gran Premio del Messico. L’olandese ha vinto le ultime due gare in Messico, il che lo ha reso il favorito da molti per ottenere una tripletta. Il 22enne è impegnato al monento in un’interessante battaglia con il duo Ferrari Charles Leclerc e Sebastian Vettel per il terzo posto nel campionato piloti, con solo nove punti a dividere il trio.

Max Verstappen insegue la tripletta in Messico ma teme la Ferrari

Il team italiano ha mostrato una velocità massima impressionante sui rettilinei in questa stagione, motivo per cui Max Verstappen è diffidente nei confronti della minaccia che potrebbero rappresentare questo fine settimana le monoposto del cavallino rampante. ” Non vedo l’ora di tornare in Messico poiché gli ultimi due anni sono stati molto speciali con due vittorie di fila per me. Il Gran Premio del Messico è un grande evento e i fan sono molto appassionati della Formula 1. ” Penso che sarà un po’ più difficile per me quest’anno a causa del ritmo della Ferrari, ma penso che possiamo ancora fare una gara molto buona”, ha concluso il giovane pilota olandese dell’Aston Martin Red Bull Team.