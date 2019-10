Sebastian Vettel: le restanti gare sono la chiave per la stagione 2020

Sebastian Vettel ha ammesso che le ultime quattro gare della stagione sono cruciali nello sviluppo della Ferrari per la stagione 2020, con lo slancio da guadagnare per il prossimo campionato. Il quattro volte campione del mondo ha avuto una stagione difficile con la Ferrari. Vettel ha ottenuto solo una vittoria in questa stagione, a Singapore, con Charles Leclerc che ha ottenuto due vittorie nella sua stagione di debutto per il Cavallino Rampante.

La Ferrari non è riuscita a registrare una vittoria nei primi 12 round della stagione, e con solo quattro gare rimanenti, Vettel crede di poter guadagnare un po’ di slancio in tempo per il prossimo anno con buone prestazioni in Messico, USA, Brasile e Abu Dhabi. “È normale che tu provi a battere il tuo compagno di squadra, ma come ho già detto in precedenza, è stato lo stesso in tutti gli anni in cui ho corso in una squadra con due auto”, ha detto Vettel quando gli è stato chiesto della rivalità con la sua il compagno di squadra Leclerc, citato da GPToday.net.

“In Formula 3 ad esempio, ho avuto diversi compagni di squadra. Quindi, penso che sia normale fa parte del gioco. Questa è competizione e come siamo cresciuti gareggiando a vicenda. Vuoi essere più veloce degli altri ragazzi. Stiamo cercando di usare queste gare per ottenere lo slancio giusto e arrivare nel posto giusto per il prossimo anno. Le auto saranno in gran parte le stesse, quindi tutto ciò che possiamo imparare da quest’anno ci aiuterà ancora il prossimo anno.”