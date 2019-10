Mick Schumacher afferma di essere pronto per la F1

Mick Schumacher ha affermato di essere pronto a esibirsi in Formula 1, nonostante una stagione difficile in Formula 2 con Prema. Figlio del sette volte campione di F1 Michael, Mick dovrebbe arrivare in F1 a un certo punto della sua carriera, ma la sensazione generale è che il 2020 sia troppo presto per lui, nonostante abbia ottenuto la sua prima vittoria in F2 in Ungheria.

La stagione di Mick Schumacher non è stata liscia come avrebbe voluto il tedesco e con l’Alfa Romeo soddisfatta dei miglioramenti di Antonio Giovinazzi, le prospettive di Schumacher per la F1 del prossimo anno sembrano ridotte, con un altro anno in F2 molto più probabile.

Nonostante tutto, Mick Schumacher si sente pronto per il grande momento, e ha dichiarato in un’intervista con Autoweek : “Certo, ci penso. Questo è il mio sogno. È dove voglio andare, ed è lì che voglio praticamente vivere la mia vita. Mi sento pronto. ”

“Se arrivi in ​​Formula 2, la maggior parte delle persone qui direbbe che sono pronte. Ovviamente un anno in F2 dove impari molto su pneumatici e cose ti aiuta in F1, ma ciò non significa che farai automaticamente un buon lavoro perché ci sono molte cose diverse in F1 che influenzano la tua posizione.”