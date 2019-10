Hülkenberg senza piano B se l’opzione Alfa Romeo svanisce

Le opzioni di Nico Hülkenberg per continuare in Formula 1 sono già molto limitate, perché sebbene ci siano ancora posti liberi in Toro Rosso, Red Bull, Williams e Alfa Romeo, solo quest’ultima squadra soddisfa i potenziali requisiti per far firmare il tedesco. Sia Red Bull che Toro Rosso distribuiranno i loro posti tra Alexander Albon e Pierre Gasly , mentre Williams è stato escluso dallo stesso Hülkenberg, considerando che non offre sufficienti garanzie competitive.

Pertanto, Alfa Romeo è l’ultima opzione per un Nico Hülkenberg che, in ogni caso, dipende da ciò che la Ferrari decide di fare con Antonio Giovinazzi, che probabilmente continuerà almeno un’altra stagione nel team. Pertanto, vedere l’attuale pilota Renault senza squadra e senza un piano alternativo è un’opzione realistica, come ha riconosciuto lui stesso. “Penso che questa possibilità esista. Se non dovessi continuare in Formula 1, non so ancora cosa farò dopo. Penso che mi occorrerà un po’ di tempo per avere chiarezza su ciò che voglio, per trovare una nuova sfida “, ha dichiarato Nico Hülkenberg .

Indipendentemente da tutto ciò, è chiaro che il vincitore della 24 Ore di Le Mans del 2015 continuerà a competere. “Ovviamente sarò in una macchina da corsa in futuro, perché è quello che mi piace fare, è la mia passione. Penso che solo il tempo lo dirà”, confermando in seguito che non ci sono ancora notizie sul suo futuro. “Non ci sono notizie. Ci vuole pazienza, dovremo aspettare ancora un po’. “