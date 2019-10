Mick Schumacher svela un piccolo segreto di quando ha iniziato a correre

Mick Schumacher ha un cognome pesante. Suo padre, Michael Schumacher, è stato il più grande pilota di Formula 1 di tutti i tempi, l’unico riuscito a vincere sette campionati mondiali. Molti troverebbero troppa pressione ma il giovane pilota ritiene che avere il nome Schumacher sia un vantaggio. Tuttavia, all’inizio della sua carriera, Mick Schumacher corse sotto il nome da nubile di sua madre per cercare di limitare la sua esposizione alla stampa. Ora corre con il suo vero cognome e crede che sia un vantaggio.

“Direi che è più un vantaggio per me”, ha detto Mick Schumacher al podcast Road to F1. ” Prima di guidare in Formula 4, ho sempre usato il nome di mia madre. Ciò ha evitato un po’ di clamore all’hype e mi ha dato il tempo di crescere tranquillamente. Dal momento in cui ho guidato nelle serie “Formula”, è stato bello mettere il mio vero nome sulla macchina. “Ho guidato con più libertà quando avevo il nome di mia madre sulla macchina? Non direi così. Ma comunque con il senno di poi forse è stato meglio”.

La carriera di Mick Schumacher sta procedendo bene e crede che il cambio di nome abbia funzionato bene. “Ha funzionato molto bene per me. Ho avuto un paio di interessanti weekend con una vittoria in Formula 4 nel mio primo weekend di gara: non c’è niente di meglio di così.”.