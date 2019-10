Leclerc: “un onore ricevere elogi da Hamilton”

Charles Leclerc afferma che è “un onore” ricevere elogi dal cinque volte campione del mondo Lewis Hamilton. Il 21enne si è trasferito dalla Sauber alla Ferrari prima della stagione 2019 e le sue prestazioni hanno guadagnato elogi mentre la stagione è andata avanti, anche Hamilton ha detto a Sky Sports dopo il Gran Premio del Belgio che Leclerc sarebbe diventato un grande campione.

Quando gli è stato chiesto da Channel 4 dopo il GP del Giappone come si sente a ricevere tali elogi, Leclerc ha dichiarato: “Lewis è sempre stato molto gentile con me e ogni volta che veniva a trovarmi mi diceva cose carine, quindi ascoltare questo tipo di cose da tali campioni è sempre un onore. Ero solito guardare la Formula 1 e c’era sempre Lewis tra i protagonisti, quindi ora che finalmente combatto con lui in pista e lui racconta cose carine su di me, è sempre bello.” Per quanto riguarda le sue esibizioni nella sua stagione di debutto con la Scuderia, Leclerc ha rivelato di aver apportato alcune modifiche dopo circa nove gare in quanto non era contento dei suoi risultati.

“Da nove gare le cose per me sono cambiate, ricordo chiaramente che prima ero davvero insoddisfatto delle mie qualifiche”, ha ammesso. “Ho lavorato abbastanza duramente per cercare di migliorare alcune cose sull’auto, quindi l’approccio è cambiato. All’inizio era stato abbastanza difficile nelle gare, forse il mio setup era troppo aggressivo per le gare, poi ho cambiato approccio e ora sembra essere migliorato.”