Mercedes e Ferrari si preparano a utilizzare pneumatici medi in Messico

I due migliori team della Formula 1, Mercedes e Ferrari, hanno entrambi scelto di utilizzare pneumatici medi al Gran Premio del Messico il prossimo fine settimana. I due team hanno scelto otto o più gomme più morbide disponibili per la maggior parte delle gare quest’anno, ma ne porteranno solo sette alla prossima gara in Messico.

Tuttavia, questo non è lo stesso per tutti i piloti di questi team, poiché Valtteri Bottas ha un set aggiuntivo di pneumatici rigidi invece di un set di pneumatici medi. Di conseguenza, la Mercedes sarà in grado di provare le gomme dure durante le sessioni di prove, cosa che non hanno fatto durante la precedente gara in Giappone.

Altrove, l’ Aston Martin Red Bull Racing ha deciso di utilizzare nove serie di pneumatici morbidi per la gara, la stessa strategia di Renault e Haas. Vedremo dunque chi avrà avuto ragione per quanto riguarda la scelta dei pneumatici Pirelli per il prossimo Gran Premio di Formula 1 del Messico in cui la Ferrari proverà a cercare una nuova vittoria mentre continuerà la battaglia tra i piloti di Mercedes per il titolo piloti che sembra però ormai ad un passo per Lewis Hamilton.

