Lewis Hamilton invidia una cosa alla Ferrari

Lewis Hamilton ritiene che la Mercedes abbia avuto una stagione sfavorevole in termini di sviluppo del motore. La Ferrari sembra in questo momento avere il propulsore più potente, ma la Mercedes ha vinto lo stesso il campionato costruttori. Tuttavia, Hamilton vuole ancora che il suo motore migliori per la prossima stagione.

Lewis Hamilton vuole che Mercedes superi Ferrari anche nello sviluppo del motore in vista della prossima stagione

Il pilota inglese ha dichiarato: “Penso che non sia stato un grande anno per noi in termini di prestazioni e più precisamente in termini di sviluppo del motore”, ha dichiarato Hamilton in una conferenza stampa post gara. “Penso che sia stato un momento davvero difficile per i ragazzi, hanno lavorato duramente come sempre ma non ha avuto tanto successo in quel reparto, come ho detto, in più è piuttosto pesante, ma abbiamo avuto grande affidabilità. Questo sicuramente è ancora qualcosa di cui essere veramente orgogliosi”.

Mercedes e Lewis Hamilton sperano quindi il prossimo anno di migliorare in questo aspetto dove nel 2019 sono stati sicuramente inferiori alla Ferrari. Dunque Lewis Hamilton non ha nascosto di invidiare la potenza del motore di cui il team del cavallino rampante ha potuto usufruire in questa stagione come dimostrano le 5 pole position consecutive ottenute negli ultimi 5 Gran Premi.

Ti potrebbe interessare: Vettel afferma che Lewis Hamilton vincerà facilmente il titolo di piloti