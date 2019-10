India, Sitharaman: “Rispetteremo gli accordi energetici”

Il ministro delle finanze Nirmala Sitharaman assicura che l’India rispetterà gli impegni contrattuali previsti dai vari accordi energetici. “Gli impegni devono essere rispettati e gli investitori non dovrebbero avere alcuna preoccupazione”, ha dichiarato all’India Energy Forum di CERAWeek. Al fine di mantenere una posizione rilevante, malgrado il rallentamento commerciale, Fiat Chrysler sta implementando strategie sul territorio.

Il gruppo italo-americano punta ora principalmente sul suv Jeep Campass, con una serie di nuove versioni per mantenere il marchio vitale in attesa di tempi migliori. Kevin Flynn, President & Managing Director di Fca India, ha rivelato i piani atti alla crescita in questo mercato. L’attuale stagnazione, secondo l’alto dirigente, è una fase temporanea e i problemi saranno risolti.

“Siamo ansiosi di poter realizzare una crescita potenziale nei segmenti in cui competiamo. Il piano è quello di arricchire la gamma in India con nuovi modelli. Abbiamo aggiunto varianti al Compass sia al livello base che al vertice della linea e molto presto lanceremo Trailhawk”, ha dichiarato Flynn. Il calo non lo turba dal momento che il periodo storico è complicato pure per gli altri brand, un momento generale.

India: entro un decennio il 30% dei veicoli sarà elettrico

In questo momento, la Cina sta guidando la rivoluzione dell’auto elettrica con le sue quote di veicoli a nuova energia e forti incentivi. L’Europa promette di diventare un importante player via via che sempre più case automobilistiche lanceranno offerte e la rete di ricarica cresceranno sempre più rapidamente nel continente relativamente denso di popolazione (e quindi, in qualche modo, più favorevole all’adozione).

Ma non sono solo la Cina e l’Europa e, forse in misura minore, gli Stati Uniti a salire sul treno EV; anche l’India vuole divertirsi. Un grosso problema, dal momento che l’India ha un’enorme popolazione il cui allontanamento dagli ICE potrebbe comportare riduzioni significative dell’inquinamento. L’India ha ridotto le tasse sui veicoli elettrici e sui caricabatterie, in quanto sembra incoraggiare l’uso di auto più rispettose dell’ambiente. La tassa sui beni e servizi (GST) è stata abbattuta al 5% rispettivamente dai precedenti 12% e 18%, riporta il ministero delle finanze indiano in una nota.

Secondo Reuters, all’inizio di luglio il governo locale ha deciso di concedere agevolazioni fiscali agli acquirenti di veicoli elettrici nell’ambito di uno sforzo per spostarsi verso un futuro in cui “rappresentino il 30 percento di tutte le vendite di veicoli passeggeri nel paese, entro il 2030”, riferisce il sito. Questo sarebbe un drammatico aumento rispetto alla cifra dell’1 percento attualmente rappresentata dai veicoli elettrici.

Le carenze infrastrutturali restano un ostacolo

Come osserva Reuters, la storia, le infrastrutture e i costi elevati della batteria sono di grande ostacolo per ottenere il terzo più grande emettitore di gas serra nel mondo dei veicoli elettrici, ma sembra che il ministro delle finanze Nirmala Sitharaman eserciti pressioni sul versante. Sitharaman ha dichiarato durante l’annuncio del bilancio l’intenzione di rendere l’India un centro di produzione di veicoli elettrici, con grandi impianti di produzione di batterie al litio e infrastrutture di ricarica elettrica solare.

Il governo ha anche rimosso le tasse di importazione all’inizio di questo mese su alcuni componenti automobilistici per aiutare ad aumentare le vendite di veicoli elettrici e diminuire la dipendenza del Paese dai combustibili fossili. Il che è un ordine piuttosto elevato considerando che l’India ha un bel po’ di carenze infrastrutturali così com’è; implementare sistemi EV al mix è ostico, ma i vantaggi – sia legati ai cambiamenti climatici che ai danni derivanti dallo smog – potrebbero essere enormi.

In tempi non sospetti, gli organi competenti dello Stato di Andhra Pradesh aveva chiesto alle agenzie governative centrali Solar Energy Corporation of India (SECI) e NTPC di abbassare la tariffa dei progetti di energia rinnovabile messi al bando, in virtù delle intese raggiunte. Il sentimento degli investitori ne è rimasto influenzato. Inoltre, il politico ha affermato che il clima sarà cordiale ed aggiunto che l’incidenza fiscale è stata ridotta senza “se e ma”.

Apportate modifiche al Companies Act affinché non sembri punitivo, il cambiamento legislativo continuerà. In precedenza, Dharmendra Pradhan aveva espresso la speranza che il gas naturale e il carburante per turbine aeronautiche fossero inizialmente sottoposti al regime fiscale sui beni e servizi. Al momento attuale, i prodotti petroliferi come benzina, diesel, JP-5 e gas naturale sono esclusi da GST (Goods and Services Tax, imposta sul valore aggiunto su beni e servizi applicata in Canada, Australia e Nuova Zelanda) e gli Stati applicano imposte sulle vendite.

PPA: cosa sono e perché sono tanto importanti

Il ministro delle telecomunicazioni indiano Ravi Shankar Prasad aveva assicurato l’industria sulle “riforme”. Poco dopo la nomina di Jaganmohan Reddy a maggio, aveva dichiarato che lo Stato avrebbe rinegoziato tutti i PPA (Power Purchase Agreement) firmati dalla precedente amministrazione di Chandrababu Naidu con i produttori di energia rinnovabile, poiché sospettava fossero stati firmati a tariffe maggiorate rispetto agli altri Paesi, a causa della corruzione. Presto ha formato un comitato per imbastire tale discorso. Il Governo ha minacciato di terminare i PPA sottoscritti laddove gli sviluppatori non avessero accettato di ridurre le tariffe.

Queste forniture a lungo termine di elettricità, sono particolarmente interessanti per quelle fonti rinnovabili dal costo iniziale molto elevato; mentre in genere impongono il minore dispendio economico inerenti all’esercizio e alla manutenzione degli impianti. Definirli un contratto è riduttivo, infatti consistono soprattutto in partnership, dai 10 ai 30 anni, durante i quali le controparti lavorano in sinergie su progetti di creazione di valore condiviso e collaborano per diffondere la componente sostenibile al loro interno.

Contenzioso con i fornitori di energia elettrica

Le aziende, ansiose, hanno inoltrata domanda all’Alta corte dell’Andhra Pradesh contro l’ordine di sospensione del potere esecutivo sull’intera procedura finché il tribunale non avrebbe emesso una sentenza. Le audizioni continuano da un paio di settimane. “A causa del mancato pagamento delle quote, è probabile che molti di questi fornitori di energia elettrica non versino il pagamento all’IREDA (Indian Renewable Energy Development Agency Limited) e ad altri istituti finanziari”, afferma la lettera firmata V.K. Singh, Direttore Generale di National Capital Region Transport Corporation.

L’agenzia indiana per lo sviluppo delle energie rinnovabili è l’agenzia di prestito del ministero. “Esiste anche il pericolo che i produttori si avvicinino alla NCLT (il National Company Law Tribunal, un organo quasi giudiziario che giudica le questioni relative alle società indiane, ndr) contro le società di distribuzione”, avverte Singh. The Economic Times ha preso visione di una copia della lettera.

Il messaggio sottolinea, inoltre, che il Governo deve 243 milioni di rupie indiane (circa 3 milioni e 100mila euro) ai partner della Solar Corporation of India. SECI è il braccio attraverso il quale il ministero delle energie rinnovabili conduce aste eoliche e solari. “Considerando la gravità del problema, saremmo grati se inviaste gentilmente le istruzioni necessarie alle vostre società di distribuzione per effettuare il pagamento delle quote in sospeso a tutte le imprese di RE e SECI entro i prossimi giorni”, riporta la lettera.

Sia Singh che il ministero della segretaria per le energie nuove e rinnovabili, Anand Kumar, avevano precedentemente messo in guardia contro la rinegoziazione dei PPA. L’ambasciatore giapponese in India, Kenji Hiramatsu, ha anche affermato che tale rinegoziazione potrebbe allontanare gli attori stranieri che stanno monitorando la situazione. Andhra Pradesh ha una capacità commissionata di 7.257 MW di energia rinnovabile, con energia solare a 3.279 MW ed energia eolica a 3.978 MW, secondo Bridge To India, una società di consulenza.

Il sogno di Greta Thunberg è un miraggio in India: ecco perché

Greta Thunberg, la ragazza svedese di 16 anni intervenuta con diverse conferenze alle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e reclamizzata come possibile vincitrice del premio Nobel, crede sia necessario salvare il mondo dagli imprenditori che hanno fondato le industrie petrolifere e carboniere. Proverà orrore a sentire il segretario del carbone indiano, Subhash Chandra Garg, secondo cui l’India dovrebbe espandere urgentemente la produzione di carbone da 600 milioni a un miliardo di tonnellate all’anno per soddisfare il fabbisogno energetico di base.

L’India è una Nazione a basso reddito medio. La Svezia è tra le più ricche. Nonostante i sermoni sull’ecosostenibilità, le emissioni annue pro capite di carbonio della Svezia sono di 4,5 tonnellate, superiori all’India (1,7 tonnellate), al Pakistan (0,9 tonnellate) o al Bangladesh (0,5 tonnellate). Neanche se raddoppiassero le emissioni di carbonio eguaglierebbero gli scandinavi.

Ecco perché i tentativi per fermare in blocco la produzione di petrolio e carbone sembra utopia. Un passaggio totale all’energia solare ed eolica è impossibile poiché, con le tecnologie attuali, sono risorse disponibili solo in determinate circostanze, purché il meteo sia favorevole, forse in media il 25% dell’anno. Per il resto del tempo, l’India ha bisogno di elettricità a base di carbone. Forse la nuova tecnologia di accumulo elettrico alla fine modificherà le condizioni, ma ad oggi costringe l’India costringe alle vecchie fonti.

Emissioni di carbonio in India: nulla rispetto all’Occidente

Le attuali emissioni di carbonio sono solo la punta dell’iceberg. Oltre il 90% provocato dalla rivoluzione industriale derivava dalle emissioni cumulative del ricco Occidente e del Giappone. La quota di Paesi in via di sviluppo, rappresenta una piccola parte. Una volta l’economista Kirit Parikh descrisse la politica dell’India asserendo che non avrebbe mai superato per emissioni di carbonio l’ovest. Ciò le consentirebbe di aumentarle senza essere peggiore di altre. Quindi, creerà molta più capacità basata sul carbone. Se l’Occidente svilupperà tecnologie di accumulo del carbonio praticabili, le sfrutterà.

I maggiori produttori di carbonio sono i piccoli produttori di petrolio e le economie insulari, guidati dal Qatar (43,9 tonnellate). Dei Paesi industrializzati, gli Stati Uniti sono nettamente la realtà principale (16,5 tonnellate) seguito da Australia (15,4 tonnellate), Canada (15,2 tonnellate), Russia (11,9 tonnellate), Giappone (9,5 tonnellate) e Germania (8,9 tonnellate). Coal India Ltd è una società di estrazione e di raffineria di carbone poco efficiente. Nonostante il discorso del primo ministro Narendra Modi sulle energie rinnovabili, le importazioni sono cresciute con un record del 19% a 172 milioni di tonnellate; il che è assurdo perché l’India ha la terza più grande riserva di carbone al mondo. Per l’India importarlo è come il Kuwait che importa petrolio. Lo ripetiamo: è assurdo.

Sgretolato il monopolio nazionale

L’India ha nazionalizzato il carbone negli anni Settanta, nella convinzione che il settore pubblico ne avrebbe tratto pieno beneficio. Che illusione! Nelle miniere sotterranee, la produzione per turno di lavoro in India (OMS) è risibile: 0,8 tonnellate contro non meno di 40 tonnellate in Australia. Nelle miniere a cielo aperto, l’India è recentemente migliorata, passando da un OMS di 8,6 tonnellate nel 2007-08 a 16,6 tonnellate nel 2017-18, ma resta pur sempre arretrata in rapporto alla migliore Australia (75 tonnellate).

Nel corso dei decenni i partiti politici hanno, lentamente e con riluttanza, sgretolato il monopolio di Coal India. La prima erogazione dei privati è stata autorizzata, ma esclusivamente per il consumo vincolato. Nel 2018 ha ottenuto via libera l’estrazione commerciale completa, ma non sono state indette aste. Dapprima alle compagnie straniere era stata concessa solo una partecipazione del 25% nel carbone, del 100% in agosto.

È troppo tardi? A livello globale, i giganti dell’estrazione sono sotto processo dagli investitori attivisti e dalle ONG, e alcuni vendono le attività. La Banca mondiale e altri finanziatori non sovvenzioneranno le miniere. Ma lo faranno gli istituti finanziari nazionali. L’India è uno dei pochi Paesi che avrà lungamente a che fare con il carbonio, per almeno un decennio o due. Garg sostiene, giustamente, di aver messo all’asta enormi blocchi di carbone di dimensioni mondiali, non quelli piccoli degli anni passati. L’approvazione delle autorità e della popolazione, conforme ai collegamenti ferroviari, va ottenuta in anticipo, cosicché i progetti non si blocchino a metà strada. Ciò richiede un cambiamento radicale nella cultura, assolutamente necessario. L’India diverrà magari un giorno il più grande produttore mondiale di energia elettrica, ma deve sostenere il processo attraverso l’energia termica.