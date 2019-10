Leclerc penalizzato in Giappone per il contatto con Verstappen

La star della Ferrari Charles Leclerc ha ricevuto un totale di 15 secondi di penalità dopo il Gran Premio del Giappone per aver causato una collisione con Max Verstappen, il che significa che Leclerc ora scende in P7 dietro Daniel Ricciardo. Verstappen era all’esterno del monegasco diretto alla curva 2 dopo lo spegnimento delle luci, ma la Ferrari a causa del sottosterzo, ha toccato la Red Bull di Verstappen che è finito fuori pista.

Charles Leclerc penalizzato, il monegasco viene retrocesso al settimo posto nel Gran Premio del Giappone

Dopo la gara, a Leclerc è stata inflitta una penalità di cinque secondi per quell’incidente. Tuttavia, è stata data una penalità maggiore per il fatto di essere rimasto in pista nonostante l’auto fosse molto danneggiata, con l’ala anteriore danneggiata e lo specchietto retrovisore sinistro che si è staccato. Dieci secondi di penalità in più per questo hanno portato il totale per il pilota della Ferrari a 15 secondi aggiunti al suo tempo. Questo ha consentito alla Renault di Daniel Ricciardo che è arrivato 8,1 secondi dietro a Charles Leclerc di superare il giovane pilota monegasco della Ferrari e piazzarsi in sesta posizione.

