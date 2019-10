Charles Leclerc prevede una gara complicata: “È difficile battere la Mercedes”

Charles Leclerc ritiene che la Mercedes sia la squadra da battere al Gran Premio del Giappone dopo aver analizzato i tempi nelle FP1 e FP2 del GP del Giappone. Tuttavia, molti credono che la Ferrari non stia sfruttando appieno la capacità del proprio motore, ma dovremo aspettare e vedere per capire se è davvero così. “Sembra che non abbiamo la velocità questo fine settimana”, ha detto Leclerc a RaceRans. “Soprattutto perché l’equilibrio in macchina non sembra male. Ecco perché sono rimasto sorpreso dal ritardo perché siamo andati molto forti nelle ultime quattro gare.”

“Non abbiamo eseguito il nostro programma completo come previsto, ma abbiamo fatto quello che potevamo. C’è anche qualcosa da guadagnare nella guida perché non ho guidato bene, ma stavolta sembra difficile battere la Mercedes.” I fan della Ferrari sperano che Leclerc stia facendo giochi mentali e che la Ferrari abbia effettivamente un ritmo di gara forte domenica. Vedremo se davvero le cose stanno così e si tratta semplicemente di una sorta di strategia per far calare l’attenzione degli avversari.

