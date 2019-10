Valtteri Bottas vince il Gran Premio del Giappone secondo Vettel

Valtteri Bottas grazie ad un’ottima partenza in cui ha superato le due Ferrari di Vettel e Leclerc ha ottenuto una vittoria a sorpresa nel Gran Premio del Giappone. Dopo che la minaccia del tifone Hagibis si è allontanata da Suzuka domenica mattina, Bottas ha superato i suoi terribili rivali della Ferrari per ottenere la sua prima vittoria in 12 gare.

La Ferrari aveva ottenuto l’ennesima pole position dopo che Sebastian Vettel era riuscito a superare il compagno di squadra Leclerc nelle qualifiche per poco meno di due decimi. La vittoria garantisce a Mercedes il sesto titolo mondiale consecutivo dei costruttori, ma Hamilton, tornato a casa al terzo posto dietro a Vettel, è rimasto frustrato dalle tattiche della sua squadra.

Toto Wolff però lo ha invitato a festeggiare per la vittoria della sua squadra mettendo da parte ogni polemica. Per Bottas, è stata una vittoria esaltante per il morale dopo una terribile serie di Gran Premi in cui il pilota finlandese non è riuscito ad ottenere risultati di rilievo a parte il secondo posto nello scorso Gran Premio di Russia. Questa è stata la terza vittoria in un GP di Bottas nel mondiale di Formula 1 del 2019. L’ultima si era registrata 8 mesi fa a Baku.