FIAT celebra il 120 ° anniversario con la 500X 2019 in edizione speciale bicolore

Quest’anno ricorre il 120 ° anniversario del marchio FIAT. Per l’occasione, la FIAT ha annunciato oggi la nuova Fiat 500X 120th Anniversary Edition 2019, una variante dall’aspetto personalizzato che aggiunge un tetto in tinta di colore nero, creando uno schema di vernice esterna bicolore. Altre caratteristiche del modello in edizione speciale includono esclusive ruote con finitura nera da 18 pollici, fari a LED, badge esterno per il 120 ° anniversario e modanature laterali nere e calotte degli specchietti nere. All’interno, la 500X 120th Anniversary Edition presenta un cruscotto verniciato di nero.

“Con la trazione integrale intelligente standard e un nuovissimo motore turbocompresso da 1,3 litri che genera la coppia migliore della classe, la nostra Fiat 500X di design italiano è costruita per far girare la testa in uno dei segmenti in più rapida crescita nel settore”, ha dichiarato Tim Kuniskis, Responsabile delle marche di autovetture – Dodge, SRT, Chrysler e FIAT – Nord America. “Questa Fiat 500X in edizione speciale offre ai clienti una nuova elegante opzione di personalizzazione.”

Progettata e prodotta in Italia, la nuova Fiat 500X 120th Anniversary Edition presenta un nuovissimo motore turbo da 1,3 litri equipaggiato di serie con l’ultima versione dell’esclusiva tecnologia FCA MultiAir (chiamata MultiAir III), motore stop-start (ESS ) tecnologia e coppia migliore della categoria. Di serie sono anche il cambio automatico a nove marce e un sistema di trazione integrale intelligente che utilizza un assale posteriore disinnestabile riducendo la perdita parassitaria quando non è necessaria la trazione integrale. Ciò contribuisce a migliorare il consumo di carburante fino a 3 miglia per gallone rispetto al motore in uscita.

Oltre ai nuovi design della fascia anteriore e posteriore, la nuova 500X 120th Anniversary Edition offre fari a LED (inclusi con la 120 ° edizione dell’anniversario), fendinebbia e quasi 70 funzioni di sicurezza che includono ora il controllo adattivo della velocità di crociera e Front Park Assist. La Fiat 500X 120th Anniversary Edition è disponibile in quattro colori di vernice esterna: Grigio Argento (Grigio metallizzato), Milano (Tri-coat avorio), Bianco Gelato (White Clear Coat) e Nero Cinema (Black Clear Coat).