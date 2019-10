L’ex pilota di Alfa Romeo, Marcus Ericsson, correrà in IndyCar con Chip Ganassi

L’ex pilota di Formula 1 Marcus Ericsson correrà per Chip Ganassi Racing nella serie IndyCar del prossimo anno con la terza vettura del team. Mentre il pilota svedese non è riuscito a godersi il successo in Formula 1 che avrebbe voluto, il suo passaggio alla IndyCar si è dimostrato più fruttuoso. Nel 2019 ha gareggiato in 16 eventi della serie IndyCar per Arrow Schmidt Peterson Motorsports dove ha ottenuto il suo primo podio e ha finito secondo in gara a Detroit. Quest’anno ha anche ricoperto il ruolo di pilota collaudatore di Alfa Romeo Racing.

Nel passaggio al Chip Ganassi Racing verrà affiancato dal compagno di squadra e collega svedese Felix Rosenqvist, nonché dal cinque volte campione Scott Dixon. “Prima di tutto sono estremamente felice e orgoglioso di avere l’opportunità di unirmi alla Chip Ganassi Racing”, ha dichiarato Ericsson dopo l’annuncio del suo nuovo accordo. “È una squadra di vincenti e la loro storia parla da sé. Sono molto grato che credano in me e farò tutto il possibile per rendere il 2020 un altro anno di successo per il team. Sono anche molto entusiasta di lavorare con due dei migliori piloti della serie come Scott e Felix. Non vedo l’ora di mettere in pratica ciò che ho imparato quest’anno per il mio secondo anno nella serie NTT IndyCar ”.

“Penso che Marcus porti molta esperienza unica con lui avendo partecipato a diversi campionati in tutto il mondo”, ha aggiunto il proprietario del team, Chip Ganassi. Chip Ganassi Racing ha schierato solo due auto della serie IndyCar nelle ultime due stagioni dopo aver tagliato 2 delle precedenti 4 auto. Il team però adesso sta esplorando la possibilità di far firmare il campione Indy Lights Oliver Askew per una quarta auto per il 2020.

