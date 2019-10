Sebastian Vettel non vede l’ora di correre sul suo circuito preferito questo fine settimana. Il Gran Premio del Giappone è un fine settimana popolare tra i piloti e Vettel afferma che il layout della pista gli ricorda quando correva da bambino. “Suzuka è probabilmente il mio circuito preferito di tutta la stagione”, ha dichiarato Sebastian Vettel nella sua anteprima di gara. “Per certi versi, mi ricorda il tipo di piste in cui correvo quando ero un bambino. Anche se ovviamente non si tratta di certo di un tracciato adatto ad un bambino visto la difficoltà di molti punti.”

“L’altra cosa che rende speciale il Gran Premio del Giappone sono i fan: sono incredibili! Non importa quanto presto ti presenti in pista, sono lì davanti a te, ti aspettano. E la sensazione che ti danno è unica e meravigliosa, sicuramente una cosa molto bella da provare. Ultimo ma non meno importante, il tempo a Suzuka è sempre imprevedibile, il che significa che in gara possono accadere cose di ogni genere, il che lo rende particolarmente complesso ma anche affascinante.” Sebastian Vettel cercherà un risultato forte qui mentre cerca di mettere a tacere i suoi critici e dimostrare di essere in grado di vincere un altro campionato mondiale.