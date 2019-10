Helmut Marko: il motore Honda sarà buono come quello di Mercedes e Ferrari entro il 2020

Helmut Marko della Aston Martin Red Bull Racing crede che il motore Honda sarà buono come quello di Mercedes e Ferrari nel 2020. Il team è attualmente terzo, ma Marko ha detto che la prossima stagione miglioreranno e torneranno alla vittoria. “Dal punto di vista del telaio, penso che saremo molto più preparati di quest’anno”, ha detto il dirigente di Red Bull ad Autosport . “E lo sviluppo che sta avvenendo in Honda ci fa credere che il prossimo anno saremo costantemente allo stesso livello di potenza di Mercedes e Ferrari.

Helmut Marko ottimista sul motore della Red Bull per il 2020

“Penso che stiano facendo un ottimo lavoro e dobbiamo migliorare passo dopo passo. Sappiamo che in passato avevano grandi problemi di affidabilità ed eravamo preoccupati, ma finora non abbiamo avuto alcun problema al motore in questa stagione. “Penso che stiano facendo le cose giuste e il lavoro giusto. Crediamo che il prossimo anno non saremo terzi.” La Honda è stata impressionante in questa stagione e si augura in un altro successo nel proprio Gran Premio di casa questo fine settimana in Giappone a Suzuka.

