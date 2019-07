Vettel deve lasciare la Ferrari per il bene della sua carriera secondo Marko

Il consigliere della Red Bull Helmut Marko crede che Sebastian Vettel debba lasciare la Ferrari e cambiare squadra per il bene della sua carriera. Il tedesco è quattro volte campione del mondo in Formula 1 ed è considerato uno dei piloti più talentuosi di sempre, ma tutti i suoi titoli sono arrivati ​​in un periodo di successo con la Red Bull. Dal suo trasferimento in Ferrari, dove le cose hanno preso una brutta piega per lui nel 2019, il tedesco non è riuscito ad essere più vittorioso.

Sebastian Vettel dovrebbe lasciare la Ferrari secondo Helmut Marko

Dopo 10 gare in questa stagione, non ha ancora vinto un GP ed è quarto nel campionato piloti con 100 punti di distacco dal leader, Lewis Hamilton. Dopo un’altra gara da dimenticare al GP di Gran Bretagna che lo ha visto finire al 16 ° posto dopo essersi schiantato contro Max Verstappen, è stato pesantemente criticato dai media, anche quelli più vicini alla Ferrari. Marko calcola che Sebastian Vettel deve cambiare ambiente per eliminare gli errori. “Fai degli errori quando non sei più sicuro di te stesso”, ha spiegato ad Auto Bild. “Succede nel subconscio. Sebastian dovrebbe andare in un ambiente diverso. Dovrebbe cambiare squadra. Ma non vedo alcuna possibilità per il 2020. “