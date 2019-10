Mattia Binotto: “Tutto deve essere perfetto” affinché la Ferrari vinca in Giappone

La Ferrari ha avuto l’auto più veloce dalle vacanze estive e spera di continuare questo impressionante record al Gran Premio del Giappone questo fine settimana. Tuttavia, il caposquadra Mattia Binotto è cauto e cerca di non essere troppo ottimista. “Il nostro livello era buono a Sochi e ciò ci ha permesso di conquistare la pole position per la quarta volta consecutiva, ma per essere di nuovo al comando in Giappone, tutto deve essere perfetto. Ecco come ci avviciniamo a questa gara, proviamo solo a ottenere tutta la velocità disponibile dalla nostra macchina. Se ci riusciamo, allora potremo essere competitivi come nelle gare precedenti “, ha detto Binotto.

Mattia Binotto rimane cauto in vista del Gran Premio di F1 del Giappone

La Ferrari dovrebbe eccellere al Gran Premio del Giappone in quanto il circuito si adatta alla propria auto. La pista infatti presenta lunghi rettilinei da percorrere ad alta velocità come nei circuiti di Spa e Monza, dove la Ferrari ha probabilmente ottenuto i migliori risultati in questa stagione. questo dunque incoraggia non poco i fan della scuderia del cavallino rampante che sperano di festeggiare una nuova vittoria dei propri beniamini.

Ti potrebbe interessare: Binotto orgoglioso dei progressi della Ferrari: “Tutti cercano di imitarci”