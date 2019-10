Jeep Renegade disponibile in sconto in Brasile per tutto il mese di ottobre

Leader nel segmento SUV da inizio 2019 nel mercato brasiliano, il Jeep Renegade è sulla buona strada per restare in cima alla classifica entro la fine dell’anno. Per assicurarsi questo traguardo, Fiat Chrysler Automobiles ha deciso di proporre uno sconto di 7000 R$ (circa 1.556 euro) acquistando il modello, valido per tutto il mese di ottobre.

Infatti, sul sito Web brasiliano del marchio americano, i prezzi riportati sono inferiori a quelli di listino. Anche se l’allestimento Sport è disponibile ancora a 89.990 R$ (circa 20.001 euro), quello Longitude 1.8 Flex può essere acquistato a 97.990 R$ (circa 21.779 euro) anziché 104.990 R$ (circa 23.335 euro), quindi uno sconto di 7000 R$.

Jeep Renegade: per tutto il mese di ottobre in sconto per gli automobilisti brasiliani

Lo stesso vale per la versione Longitudine 2.0 Diesel che viene proposto a 127.990 R$ (circa 28.450 euro) anziché 134.990 R$ (circa 30.006 euro). Per il Jeep Renegade Limited 1.8 Flex, il prezzo scende a 102.990 R$ (circa 22.893 euro) da 109.990 R$ (circa 24.449 euro). Si tratta dell’edizione con propulsore E.torQ 1.8 Flex da 135/139 CV, abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti e alla trazione anteriore.

Nel caso della versione diesel, il powertrain MultiJet II 2.0 eroga 170 CV di potenza e 350 nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio automatico a 9 velocità e alla trazione integrale. Il model year 2020 del Jeep Renegade ha escluso il cambio manuale e la gamma è stata ridotta a 5 versioni.

Con 50.113 esemplari venduti da inizio 2019, abbiamo di fronte il leader indiscusso nel mercato brasiliano dei SUV, posizionandosi al di sopra anche del fratello Compass di cui il marchio americano è riuscito a spedire 43.100 unità. Al terzo posto, invece, abbiamo lo Hyundai Creta con poco più di 40.000 esemplari immatricolati.