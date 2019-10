Mercato auto usate: settembre 2019 registra un aumento del 3,2%

Settembre 2019 si è chiuso con un risultato positivo per il mercato delle auto usate. In particolare, i passaggi di proprietà delle vetture (senza considerare le mini volture – trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) hanno visto un incremento del 3,2% rispetto allo stesso mese ma dello scorso anno.

Tuttavia, bisogna considerare che la media giornaliera è negativa (-1,7%). Per ogni 100 auto nuove immatricolate, sono state vendute 179 usate a settembre e 154 nel periodo gennaio-settembre.

Mercato auto usate: settembre 2019 si è concluso con un risultato positivo

L’analisi mensile Auto-Trend realizzata dall’Automobile Club d’Italia (ACI), prendendo in considerazione i dati del PRA, dimostra l’aumento del 4,2% di vendite di autovetture diesel, passando dal 49,2% di settembre 2018 al 49,7% dello stesso mese ma di quest’anno.

Sono cresciute anche le mini volture (+2%) a differenza di quelle delle auto a benzina che hanno ottenuto una diminuzione dello 0,1%. Nei primi nove mesi di quest’anno, è stata registrata una crescita dell’1,2% per le vetture e dello 0,7% per tutti i veicoli, ad eccezione dei motocicli che hanno registrato una flessione dello 0,3%.

A settembre 2019 sono cresciute anche le radiazioni di vetture le quali hanno registrato un incremento del 7,5%. Il tasso unitario di sostituzione sempre nel mese scorso è stato di 0,90 (90 auto radiate ogni 100 immatricolate) e 0,77 nel periodo gennaio-settembre di quest’anno.

Nei primi nove mesi del 2019, le radiazioni hanno archiviato crescite complessive del 3% per le auto e del 2,4% per tutti i veicoli, ad eccezione dei motocicli che hanno ottenuto una flessione del 6,4%.

Da riportare anche i passaggi di proprietà delle due ruote che hanno registrato un 4,3% positivo (al netto delle mini volture) rispetto allo stesso mese dello scorso anno, anche se la media giornaliera è negativa (-0,7%). Pure le radiazioni dei motocicli hanno visto un incremento mensile del 3,9%.

Per maggiori informazioni vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tabelle realizzate dall’ACI dove vengono riportate nel dettaglio le radiazioni e le vendite delle auto usate a settembre 2019.