Ferrari riporterà il nome Misson Winnow per il Gran Premio del Giappone

La Ferrari è pronta a riportare sulla sua monoposto per la prima volta dopo quasi 6 mesi il suo sponsor Misson Winnow sul circuito di Suzuka questo fine settimana. Nell’elenco ufficiale delle squadre della FIA, la Ferrari si chiama: Scuderia Ferrari Mission Winnow. Tuttavia, non hanno usato l’intero titolo dal Gran Premio di Monaco di maggio di quest’anno. La macchina della Ferrari, la SF90 ha avuto il logo Mission Winnow anche a Monaco. Ma i rapporti suggeriscono che il marchio Mission Winnow farà ritorno sulle famose macchine rosse in Giappone questo fine settimana.

Il marchio è stato al centro di una controversia a causa del fatto che alcuni ritengono che esso sia legato in qualche modo al tabacco. Ferrari va in Giappone come favorita del Gran Premio. Le monoposto della squadra di Maranello sono state le più veloci in Formula 1 nelle ultime gare e non sono riuscite a vicnere in Russia per un mix-up di errori di strategia e per uno sfortunato incidente che ha coinvolto Sebastian Vettel che ha finito per garantire la vittoria della Mercedes.

