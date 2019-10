Charles Leclerc afferma che le regole del 2021 rappresentano “buoni passi”

La stella della Ferrari Charles Leclerc afferma che le modifiche alle regole proposte per la Formula 1 rappresentano i passi giusti per il campionato, nonostante le critiche all’idea della griglia inversa da parte dei più grandi nomi del circus. Quella della griglia inversa dopo le qualifiche non è l’unica modifica alle regole che potrebbe arrivare dopo il 2021. Infatti Liberty Media punta ad una modifica completa del regolamento stabilito per il 2021, incluso un limite di budget per i team, tra le altre cose.

Charles Leclerc ha dichiarato ad Autosport.com : “È molto importante che siamo tutti uniti per gli stessi obiettivi. “Le nostre idee sono chiare, sappiamo ciò che vogliamo ed è importante essere coinvolti perché sentiamo solo cose che a volte noi piloti non vediamo le cose alla stessa maniera di chi magari scrive le regole. Si tratta dunque di un buon passo secondo me, ” ha concluso il giovane pilota monegasco. Vedremo dunque se grazie all’intervento dei piloti si arriverà ad un nuovo accordo.

