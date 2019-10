Ferrari J50 mostra il suo meraviglioso design in un video

Tre anni fa, Ferrari ha festeggiato il suo 50º anno di presenza nel mercato giapponese rilasciando un modello esclusivo dedicato proprio al Giappone basato sulla 488 Spider. Soprannominata Ferrari J50 (J sta per Japan e 50 per gli anni di presenza sul territorio nipponico), si tratta di una supercar prodotta in soli 10 esemplari, ognuno dei quali è stato realizzato su misura seguendo le indicazioni esatte fornite dall’acquirente.

Un nuovo filmato caricato su YouTube da Supercars Puerto Banus offre un breve tour di uno degli esemplari realizzati sia degli interni che dell’esterno. Rispetto alla normale 488 Spider su cui è basata, il corpo della vettura presenta un design significativamente modificato per dargli “una personalità altamente distintiva che si adatta ai gusti di una clientela che cerca il massimo in uno stile innovativo“, secondo quanto riportato nel filmato.

Ferrari J50: la speciale supercar italiana mostra tutta la sua bellezza in una clip di YouTube

Le modifiche includono un frontale più aggressivo ed elegante con fari a LED più sottili e una serie di alette laterali più robuste progettate per il paraurti ridisegnato. Il cofano è più basso ed è affiancato da un paio di passaruota più muscolosi. Il tocco estetico sicuramente più interessante è il set di cerchi da 20″ realizzati su misura che completano i miglioramenti.

Oltre che a livello estetico, gli ingegneri di Ferrari hanno apportato dei cambiamenti anche alle prestazioni, aggiungendo ulteriori 20 CV al motore V8 biturbo da 3.9 litri che sviluppa in totale 690 CV.

Accanto al propulsore della Ferrari J50 è presente un cambio automatico a doppia frizione a 7 marce che invia la potenza alle ruote posteriori tramite la trazione posteriore. Parlando di numeri, la supercar dedicata al mercato giapponese è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in esattamente 3 secondi e raggiunge una velocità massima di 325 km/h. Con i soli 10 esemplari prodotti, sicuramente la Ferrari J50 diventerà un tesoro da collezione molto presto.