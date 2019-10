Raikkonen vuole capire il motivo dei suoi recenti problemi

Kimi Raikkonen si trova nel bel mezzo del suo peggior periodo da quando è entrato in Alfa Romeo Racing non avendo ottenuto un solo punto dal Gran Premio di Ungheria. Il finlandese ha ammesso che la squadra deve imparare dalle sue recenti problematiche e capire cosa non va.

Raikkonen era stato uno dei piloti di spicco nella prima metà della stagione. Tuttavia, gli ultimi punti di Kimi sono arrivati ​​dal settimo posto al Gran Premio di Ungheria, ma dopo la pausa estiva, il pilota finlandese ha sofferto molto. L’esperto pilota è sceso al 13 ° posto nel campionato piloti dietro a piloti del calibro di Kvyat, Perez e Hulkenberg.

Raikkonen ha confermato che sta cercando di capire cosa non va ultimamente nella sua auto

Raikkonen è stata onesto nella valutazione della sua forma da quando la F1 è tornata con il Gran Premio del Belgio e vuole arrivare in fondo alla questione. “Dobbiamo imparare dalle ultime quattro gare. Per me sono state dei veri e propri incubi “, ha detto Raikkonen sul sito web della F1. “Dobbiamo capire cosa è andato storto e di cosa si trattava. L’ex pilota della Ferrari conclude: “Delle ultime gare, abbiamo davvero avuto velocità solo a Spa. Per il resto,abbiamo sofferto molto”.