Bosch: nuovo sistema per bloccare il rischio di shock elettrico

Visto che la presenza di auto elettriche sulle strade d’Italia continua a crescere, aumenta anche il timore di uno shock elettrico (folgorazione) in caso di incidente.

Anche se si stanno diffondendo sempre di più gli strumenti che permettono di formare adeguatamente il personale interessato (es. ambulanze e vigili del fuoco), resta comunque sempre il problema dell’informazione dei normali utenti che ogni giorno circolano su strada.

Bosch: un nuovo sistema di sensori previene la folgorazione in caso di incidente

Fortunatamente, ci sono alcuni dispositivi di sicurezza progettati appositamente per risolvere le problematiche che emergono in queste situazioni. Ad esempio, Bosch ha sviluppato un sistema di sensori che previene il rischio di shock elettrico in seguito a un incidente in cui è stata coinvolta un’auto elettrica.

Tali sensori sono in grado di disattivare i circuiti di alimentazione del veicolo in pochissimi istanti, sfruttando delle piccole cariche esplosive che tagliano i cavi. Questo permette ai soccorritori di operare immediatamente ed eventualmente salvare i passeggeri del veicolo completamente elettrico.

Jens Fabrowsky, membro della divisione Elettronica per autoveicoli di Bosch, ha detto: “La tecnologia dei nostri dispositivi ricopre un ruolo fondamentale nella sicurezza dei veicoli elettrici e ibridi“.

La nuova soluzione sviluppata dalla società tedesca ha lo scopo di eliminare il pericolo maggiore legato al danneggiamento dei cavi elettrici. La corrente presente nei circuiti e nella batteria potrebbe arrivare ai pannelli della carrozzeria con grandi rischi per le persone in seguito a un forte urto che ha provocato la deformazione della stessa.

Questo sistema di sensori sviluppato da Bosch permette alla batteria di scollegarsi automaticamente così qualunque persona, presente al momento dell’incidente, non entrerà in contatto con i conduttori di corrente. Come anticipato poco fa, il sistema di sicurezza progettato da Bosch blocca il collegamento via cavo alla batteria tramite delle piccole cariche esplosive.

Karl-Heinz Knorr, vicepresidente dell’associazione tedesca dei vigili del fuoco, ha dichiarato: “Di fronte al crescente numero di veicoli elettrici che potrebbero essere coinvolti in incidenti tali sistemi sono assolutamente essenziali se vogliamo compiere la nostra missione di aiutare e soccorrere le vittime di incidenti stradali nel modo più rapido e sicuro possibile“.