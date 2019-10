Daniil Kvyat nega i colloqui con Alfa Romeo Racing

Daniil Kvyat ha negato di essere in trattative con Alfa Romeo Racing dopo le precedenti indiscrezioni su un cambio di squadra. Dopo il Gran Premio di Russia, Helmut Marko ha elogiato Kvyat e sembra che un posto sarà disponibile alla Toro Rosso se il russo vorrà tornare. Marko ha dichiarato che Kvyat ha firmato per Toro Rosso, che si chiamerà Alpha Tauri nel 2020. Ma Kvyat ha ancora legami con la Ferrari e voci provenienti da Sochi suggeriscono che il russo potrebbe passare all’Alfa Romeo durante l’inverno.

Quando in precedenza aveva perso il posto in F1, Daniil Kvyat è andato alla squadra italiana e ha fatto un lavoro di simulazione per loro. Dopo il ritorno in F1 che che lo ha visto anche arrivare sul podio in Germania, la Ferrari potrebbe essere di nuovo interessata alle sue prestazioni ma questa volta non come pilota del simulatore ma per correre accanto a Kimi Raikkonen in Alfa Romeo Racing. A fargli posto a quel punto dovrebbe essere Antonio Giovinazzi che proprio Ferrari ha mandato al team del Biscione a farsi le ossa quest’anno.

