Montezemolo: Leclerc è “uno dei migliori della sua generazione”

L’ex presidente della Ferrari, Luca di Montezemolo, ha affermato nelle scorse ore durante un’intervista che Charles Leclerc è “uno dei migliori” sulla griglia in questo momento, ma aggiunge anche che non gli è piaciuto il fatto che il giovane monegasco si sia lamentato alla radio durante le ultime due gare. Leclerc è rimasto deluso nelle ultime due gare, dopo essere stato superato dal compagno di squadra Sebastian Vettel in entrambe le gare e ha usato la radio per esprimere la sua delusione durante la corsa.

Montezemolo fa i complimenti a Leclerc ma lo bacchetta per le sue lamentele in radio

Montezemolo, che era presidente della Ferrari durante il periodo d’oro nei primi anni 2000, ha detto al Corriere dello Sport: “Se Leclerc si fosse lamentato così con me, avrebbe sentito più di qualche parola nel mio ufficio. “Ricordo una situazione simile con Rubens Barrichello, quando il pilota brasiliano dovette fare spazio a Schumacher in Austria”, ha continuato Montezemolo. “Gli ho detto: farai quello che ti chiediamo di fare e basta, ma posso dire a Charles Leclerc che è uno dei migliori della sua generazione,” ha concluso l’ex numero uno della Ferrari.

