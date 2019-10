Alfa Romeo espone la leggendaria RL Super Sport “Targa Florio” in occasione dello Zoute Grand Prix 2019

Vincitrice della prestigiosa Targa Florio del 1923, una delle competizioni più leggendarie al mondo, l’Alfa Romeo RL Super Sport sarà esposta nel Padiglione Alfa Romeo in occasione dello Zoute Grand Prix 2019, dal 10 al 13 ottobre. Il famoso quadrifoglio, che diventerà il simbolo dell’Alfa Romeo nel mondo delle competizioni, comparve per la prima volta su questo modello. Il modello proviene dalla prestigiosa collezione Alfa Romeo esposta al Museo Storico di Arese, sede storica del marchio che a giugno 2020 festeggerà i suoi 110 anni. La partecipazione della vettura all’evento belga è curata da FCA Heritage.

Il motore a sei cilindri da 2916 cm3 della versione Normale erogava 56 CV, mentre la versione Sport, con il caratteristico radiatore a diedro, aveva una cilindrata di 2994 cm3 grazie a un alesaggio di 76 mm anziché 75 mm (con la corsa invariata a 110 mm) e un rapporto di compressione più elevato (5,5:1 invece di 5,2:1) che portavano la potenza a 71 CV. Grazie al passo accorciato e al peso contenuto, la versione Sport raggiungeva una velocità massima di 130 km/h rispetto ai 110 km/h del modello Normale.

Con l’introduzione della sesta e della settima serie nel 1925, la Sport fu sostituita dalla Super Sport, con motore da 83 CV. Il motore a sei cilindri in linea da 3 litri era costituito da un monoblocco e una testata in ghisa, da un albero a camme laterale con azionamento a ingranaggi, da due valvole per cilindro, da due carburatori e da un’accensione con magnete ad alta tensione. La Super Sport era dotata anche di freni con tamburi maggiorati (420 mm di diametro), di un cambio a quattro marce più retromarcia con comando a leva centrale e, come il modello precedente, raggiungeva una velocità massima di 130 km/h. Tra il 1922 e il 1927 furono prodotte complessivamente 2631 Alfa Romeo RL, tra cui 392 Super Sport: 304 unità della sesta serie nel 1925 e 88 modelli della settima serie, tra il 1926 e il 1927.