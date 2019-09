Sebastian Vettel: “È stata una giornata piuttosto strana ieri a Sochi”

Sebastian Vettel ha ottenuto la sua prima vittoria della stagione lo scorso fine settimana a Singapore e ha mostrato forti segnali di ripetizione in Russia con un inizio positivo per il fine settimana. Il tedesco è arrivato 3 ° nel 1 ° PQ prima di arrivare 5 ° nel 2 ° PQ a Sochi. L’esperto pilota Ferrari si trova attualmente al 5 ° posto nella classifica piloti dopo la sua vittoria lo scorso fine settimana, sei punti dietro Max Verstappen e il compagno di squadra Charles Leclerc.

Sebastian Vettel parla della prima giornata nel week end del GP di Russia

“Sono sicuro che il grip che non ho trovato oggi con le gomme Soft sarà trovato domani”, ha detto Sebastian Vettel. “È stata una giornata piuttosto strana, soprattutto questo pomeriggio. Ho avuto una buona sensazione. Vedremo se riusciremo a infrangere il dominio della Mercedes su questa pista. Oggi abbiamo dimostrato di essere abbastanza competitivi e quanto più siamo vicini ai migliori, meglio è per noi. Vedremo dunque se oggi in qualifica il pilota tedesco e il suo compagno di squadra Charles Leclerc riusciranno a confermare quanto di buono fatto vedere ultimamente da quando la Formula 1 è tornata dalla pausa estiva.

