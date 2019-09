Auto elettriche: il mercato dell’usato inizia a crescere

Abbiamo visto come il primo semestre del 2019 si è chiuso con un aumento di oltre il 100% per quanto riguarda le vendite delle auto elettriche. Rispetto ad altre nazioni, però, la diffusione di questi nuovi veicoli in Italia non è ancora alta, quindi la disponibilità di modelli usati è pochissima.

La maggior parte delle vetture full electric più interessanti sono disponibili all’acquisto da pochi anni. In altri paesi europei, però, questo non è il caso in quanto le immatricolazioni delle auto a zero emissioni sono cresciute da molto prima in modo più massiccio.

Auto elettriche: iniziano a diffondersi i primi modelli EV di seconda mano

Ad esempio, in Norvegia le vendite dei veicoli ibridi e completamente elettrici rappresentano il 60% del totale. Ciò consente di avere sul mercato diversi modelli usati provenienti sia da utenti privati che dalle aziende che dispongono di flotte.

Proprio la disponibilità di veicoli di seconda mano ha permesso la nascita di piattaforme specializzate dedicate alla vendita. Ad esempio, BCA, una società che effettua aste di auto, ha annunciato il lancio di un servizio dedicato agli operatori professionali.

Questo ha l’obiettivo di immettere nuovamente sul mercato le auto elettriche usate attraverso degli accordi stipulati fra aziende, utenti privati e società di leasing. Oltre a questo, ciò ha permesso di calcolare i prezzi e il valore sul mercato.

BCA ha aperto una filiale proprio in Norvegia visto che attualmente è il mercato più fiorente delle auto elettriche. Tuttavia, l’azienda potrebbe presto allargarsi in Germania e in Francia. Si tratta sicuramente di un’opportunità molto interessante per gli automobilisti italiani che avrebbero la possibilità di acquistare un veicolo completamente elettrico a un prezzo molto più ragionevole viste le cifre che bisogna sborsare oggi per acquistare un modello nuovo.

Inoltre, il mercato dell’usato rappresenta un’ottima opportunità per le varie case automobilistiche per avvicinare gli utenti al mercato EV, soprattutto coloro che hanno ancora parecchi dubbi su questa tecnologia.