Black Hawk Expedition: la Jeep Wrangler secondo Chelsea Truck è in vendita

Chelsea Truck ha realizzato una particolare versione modificata dell’iconica Jeep Wrangler chiamata Black Hawk Expedition, dedicata a tutti coloro che affrontano avventure in off-road ma vogliono utilizzare il proprio veicolo anche per una cena in giacca e cravatta.

Attualmente, lo speciale fuoristrada è disponibile all’acquisto nel Regno Unito tramite Kahn Automobiles al prezzo di 73.999 sterline (circa 83.129 euro). Gli aggiornamenti apportati dal tuner britannico sono incentrati sull’off-road. Troviamo un kit di sospensioni rialzate che aumentano l’altezza di marcia e da terra, dei cerchi in lega da 20″ avvolti in pneumatici Cooper STT Pro e dei paraspruzzi realizzati in gomma rinforzata.

Jeep Wrangler: lo speciale esemplare realizzato da Chelsea Truck proposto in vendita da Kahn Automobiles

Purtroppo, la descrizione dell’annuncio non riporta alcuna modifica riguardante eventuali aggiornamenti al gruppo propulsore. Ciò significa che la speciale Jeep Wrangler dovrebbe disporre ancora di asse posteriore 3.21, controllo elettronico della stabilità e altre funzioni che la rendono eccezionalmente capace in situazioni difficili.

A livello di design, Chelsea Truck ha montato delle luci a cubo a LED sopra il lunotto anteriore, dei nuovi terminali di scarico da 100 mm, un cofano motore con presa d’aria, una griglia anteriore a 4 slot, delle luci di marcia diurna a LED, una carrozzeria rivestita in nero opaco, un nuovo copriruota di scorta e dei gradini laterali azionabili elettricamente.

Anche l’abitacolo del Black Hawk Expedition è stato progettato su misura. Tutti i sedili sono rivestiti in morbida pelle trapuntata con cuciture bianche a contrasto e inoltre abbiamo tappetini con marchio Kahn, pedane personalizzate e piccoli stemmi sui sedili con scritto The Road Is My Catwalk.

La speciale Jeep Wrangler Black Hawk Expedition realizzata da Chelsea Truck è stata immatricolata nel 2018, ha percorso appena 162 km circa e ha avuto soltanto un proprietario. Sotto il cofano troviamo un motore diesel da 2.8 litri abbinato a un cambio automatico.