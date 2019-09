Ram presenta i 1500 Limited Black Edition e HD Night Editions

Durante lo State Fair of Texas 2019, Ram ha presentato 3 nuovi pick-up davvero interessanti che si concentrano su comfort, tecnologia, potenza e raffinatezza. Stiamo parlando dei Ram 1500 Limited Black Edition, Heavy Duty Night Editions Big Horn e Heavy Duty Night Editions Laramie.

Reid Bigland, capo di Ram, ha detto: “Oltre ad aumentare la capacità, la tecnologia e l’efficienza, Ram è sempre alla ricerca di modi per creare più comfort e raffinatezza per i nostri clienti. Il nuovo Limited Black Edition è un altro esempio di come offriamo i pickup più lussuosi del settore. Inoltre, le nuove edizioni Heavy Duty Big Horn e Laramie Night offrono ora una selezione ancora più ampia di contenuti personalizzati“.

Ram: il marchio americano aggiunge alla gamma 3 nuovi pick-up

Con un prezzo di partenza di 53.690 dollari, il Ram 1500 Limited Black Edition si distingue per la sua vasta gamma di inserti neri che è possibile trovare su sistema di scarico, griglia, fari a LED, cornice della griglia, paraurti, maniglie delle portiere, calotte degli specchietti e così via. Presente anche un set di cerchi neri da 22″, una copertura in tonneau e un cofano motore sportivo.

Gli acquirenti possono optare per le configurazioni 4×2 e 4×4 e con motori EcoDiesel V6 da 3 litri, Hemi V8 da 5.7 litri e Pentastar V6 da 3.6 litri con sistema eTorque.

Per quanto riguarda gli allestimenti Big Horn e Laramie del Ram Heavy Duty Night Editions, questi si uniranno alla gamma 2020 del pick-up con prezzi di partenza di 37.995 dollari.

A livello estetico troviamo un design monocromatico, una griglia nera con cornice in tinta con la carrozzeria, uno stemma nero, delle cornici scure per i fanali anteriori e posteriori e dei cerchi neri da 20″. La gamma include i modelli Ram 2500 e 3500 4×2 e 4×4 Crew Cabs e Mega Cabs, con la possibilità di scegliere i propulsori Hemi V8 da 6.4 litri e diesel Cummins da 6.7 litri che offre una coppia massima pari a 1355 nm.

La casa automobilistica americana di Fiat Chrysler Automobiles propone anche un lungo elenco di opzioni e aggiornamenti come ad esempio il sistema di gestione migliorato del carico RamBox, un portellone multifunzione e così via.

Il nuovo Ram 1500 Limited Black Edition arriverà nelle concessionarie statunitensi verso la fine del terzo trimestre di quest’anno mentre i Ram Heavy Duty Night Editions Big Horn e Laramie nel quarto trimestre.