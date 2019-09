Mick Schumacher afferma di non avere ancora notizie sul suo futuro

Mick Schumacher afferma di non avere ancora notizie certe sul suo futuro. Il figlio ventenne del leggendario 7 volte campione del mondo Michael Schumacher è membro dell’Accademia di sviluppo della Ferrari e quest’anno ha testato per il team italiano e anche per Alfa Romeo Racing. Mick dovrebbe rimanere in Formula 2 per un’altra stagione l’anno prossimo. “Probabilmente il mio futuro sarà deciso nelle prossime settimane”, ha detto Schumacher a Sky Deutschland a Sochi.

Mick Schumacher non sa ancora dove correrà l’anno prossimo

“Nulla è stato ancora discusso al punto di dire con certezza cosa accadrà l’anno prossimo”, ha aggiunto. Sicuramente però il giovane pilota tedesco, che quest’anno ha vinto una gara di F2 in Ungheria, non correrà in Formula 1. È interessante notare che ci saranno due Schumacher che correranno a Sochi questo fine settimana. Il cugino di Mick Schumacher, David, figlio di Ralf Schumacher, è stato arruolato per sostituire l’infortunato pilota di Formula 3 Alex Peroni. “Gli auguro buona fortuna, sarà molto eccitante”, ha detto Mick. Chissà che un domani non ci sia di nuovo una sfida tra Schumacher in Formula 1 come ai tempi di Michael e Ralph.

Ti potrebbe interessare: Nico Hulkenberg afferma che Mick Schumacher sarà in F1 “al massimo tra due anni”