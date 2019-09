Nico Hulkenberg afferma che Mick Schumacher sarà in F1 “al massimo tra due anni”

Nico Hulkenberg prevede di vedere il connazionale Mick Schumacher in Formula 1 entro i prossimi due anni. Il figlio di Michael Schumacher ha impressionato il mondo delle corse e ha chiaramente il talento per seguire le orme di suo padre. “Sono sicuro che lo vedremo in Formula 1 al più tardi tra due anni”, ha dichiarato Hulkenberg in un’intervista con N-TV in Germania. “Certo, devi vedere le condizioni in cui crescerà. Le aspettative sono estremamente alte, questa non è una situazione facile.”

Nico Hulkenberg prevede di vedere il connazionale Mick Schumacher in Formula 1 entro i prossimi due anni

Il giovane Schumacher ha testato le vetture di Formula 1 e corre attualmente in Formula 2, dove ha già vinto la sua prima gara a Budapest poche settimane fa. “Farò del mio meglio per imparare il più possibile. In modo che sarò pronto quando verrà il momento e mi sentirò a mio agio in qualsiasi squadra “, ha detto Mick Schumacher dopo la sua prima vittoria in F2 a Budapest. Schumacher ha un rapporto molto stretto con la Ferrari e anche se probabilmente non ci sarà un posto nel team il prossimo anno, forse il 2021 potrebbe essere l’anno giusto per il debutto del giovane pilota tedesco in Formula 1.