Raikkonen punta a “tenersi lontano dai guai” a Sochi dopo l’incidente di Singapore

La stella dell’Alfa Romeo Racing, Kimi Raikkonen ha affermato che il suo piano di gioco per il prossimo Gran Premio di Russia è semplice, in quanto il veterano vuole solo vivere un fine settimana tranquillo e “stare lontano dai guai”. Questo potrebbe riferirsi ai precedenti due weekend di gara del 39enne, in cui si sono verificati incidenti per la sua C38. A Monza, Raikkonen ha girato nella FP1 e si è schiantato nella Q3 delle qualifiche, mentre il suo Gran Premio di Singapore si è concluso presto grazie a una collisione con Daniil Kvyat.

Raikkonen sogna un fine settimana senza incidenti in Russia

Guardando al futuro, sarà importante sia per Raikkonen che per Alfa Romeo ottenere un po’ di chilometraggio senza alcun dramma e essere coerenti. “Il piano per Sochi non è diverso da quello che ci eravamo prefissati finora: abbiamo bisogno di un fine settimana pulito in cui possiamo mostrare quanto è buona la nostra macchina e tenerci fuori dai guai”, ha detto il campione del mondo 2007. “Non sono stato molto fortunato in Russia negli anni precedenti, ma spero di poter cambiare le cose quest’anno”, ha detto il pilota finlandese.

