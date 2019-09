Sebastian Vettel: “Sochi è uno dei circuiti più difficili del calendario”

Sebastian Vettel spera di bissare la sua vittoria di gara a Singapore con un altro importante risultato in Russia questo fine settimana. La Ferrari è stata la più veloce dopo la pausa estiva e spera di lanciare un’offensiva sul campionato. “Abbiamo corso diverse volte in Russia. È un altro circuito in cui ci siamo avvicinati alla vittoria, ma non ci siamo mai riusciti “, ha dichiarato Vettel nella sua anteprima di gara. ” Ho iniziato in prima fila due anni fa ma poi non siamo riusciti a vincere. Tuttavia, noi quest’anno vogliamo vincere davvero lì “.

Sochi è apparso per la prima volta nel calendario nel 2014 e da allora Mercedes è stata la grande vincitrice nel Sochi Autodrom. La squadra ha vinto cinque gare su cinque in quella pista. La Ferrari spera di mantenere la sua striscia vincente sul circuito dopo gli ultimi 3 GP. Sebastian Vettel ha dichiarato: “Guidare a fianco dello Stadio Olimpico rimane un’occasione speciale, che lo rende comunque un ambiente unico. Molte curve sono molto simili, ma ognuna è molto tecnica e stimolante, perché si tratta di trovare il punto di frenata, oltre a trovare il modo migliore per guidare l’auto dentro e fuori, tenendo d’occhio anche le gomme.”

“Da un punto di vista tecnico, questo è uno dei circuiti più difficili del calendario, ma è soddisfacente non appena riesci a guidare il giro veloce perfetto, tanto più durante le qualifiche” ha concluso Sebastian Vettel. La Ferrari ha vinto le ultime 3 gare e mirerà ad incrementare questo record impressionante.