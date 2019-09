Mattia Binotto: “Le previsioni del tempo indicano condizioni mutevoli questo fine settimana”

Mattia Binotto spera che gli aggiornamenti di successo introdotti dalla Ferrari dopo le vacanze estive siano efficaci anche nel Gran Premio di Russia questo fine settimana. La squadra italiana ha vinto tre gare di fila e spera di aggiungere a questo conteggio anche il Gp che si correrà a Sochi. Il capo squadra è preparato per il tempo variabile in gara e sarà preparato per un weekend emozionante. “Dopo tre vittorie consecutive, siamo curiosi di vedere se i nostri aggiornamenti funzionano anche in Russia, perché è di nuovo un tipo diverso di circuito”, ha rivelato Binotto nella sua anteprima del GP di Russia.

“Sochi è caratterizzata da lunghi rettilinei, uno sfondo molto interessante e non sarà ancora facile estrarre tutto dagli pneumatici. Il circuito richiede una configurazione aerodinamica completamente diversa rispetto a Singapore. Un’auto con un buon equilibrio sarà un fattore chiave lì. “Le previsioni del tempo indicano che cambiano le condizioni meteorologiche, quindi è importante essere preparati per tutti gli scenari ” , ha detto Binotto. Un altro Gran Premio bagnato ravviverebbe il campionato suscitando grande entusiasmo per il Gran Premio di Russia.

