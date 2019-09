Alfa Romeo Junior Zagato: un concept che immagina una nuova coupé

Alfa Romeo e Zagato hanno progettato e prodotto alcuni dei veicoli più belli del mondo. Tuttavia, il concept che vi proponiamo in questo articolo, realizzato da Rishi Soman e Siddhant Jaokar (due designer indiani), potrebbe anticipare una moderna auto sportiva prodotta da entrambe le società.

Denominato Alfa Romeo Junior Zagato, il progetto in questione sembra davvero interessante. Molti di voi avranno sicuramente intuito che la vettura prende il nome dall’Alfa Romeo GT 1300 Junior e inoltre propone delle dimensioni molto simili al modello originale ma portando con sé un design ancor più accattivante.

Alfa Romeo Junior Zagato: due designer indiani realizzano una coupé sportiva di nuova concezione

Vi ricordiamo che la versione Junior della GT è il risultato della scelta della casa automobilistica di Arese di aumentare la produzione della gamma su scocca Giulia. La vettura arrivò nel 1965 con un motore di cilindrata minore e finiture più economiche in modo da posizionarla sul mercato a un prezzo inferiore.

Ritornando al concept, la parte frontale della Junior Zagato salta subito all’occhio per i suoi sottili fari a LED, la tradizionale griglia triangolare del Biscione e l’ampia presa d’aria posizionata sulla zona inferiore.

Vista la presenza di un lungo cofano motore, i progettisti indiani sono stati in grado di restringere l’abitacolo dell’Alfa Romeo Junior Zagato tanto da far coincidere il montante centrale sopra le ruote posteriori. Da notare la presenza di un set di cerchi in argento/nero con raggi tondi e pinze freno gialle che aggiungono un tocco di stile in più.

La parte posteriore del concept realizzato da Rishi Soman e Siddhant Jaokar è un po’ meno aggressiva rispetto al resto della carrozzeria. Troviamo una grossa barra luminosa a LED che si allunga sullo spoiler posteriore sottile che collega i gruppi ottici posteriori.

Presente anche una piccola luce di stop verticale posta appena sopra il diffusore. Il design complessivo del concept Alfa Romeo Junior Zagato si conclude con la carrozzeria verniciata in verde scuro e il tetto argentato a contrasto.