Leclerc: “È stato un fine settimana positivo per noi”

La Ferrari ha ottenuto tre vittorie consecutive in gara con Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio di Singapore e Charles Leclerc che ha chiuso al secondo posto dietro al suo compagno di squadra. Leclerc aveva vinto le due precedenti gare dopo la pausa estiva in Belgio e in Italia. Di conseguenza, la scuderia del cavallino rampante ha ridotto l’enorme divario su Mercedes in cima alla classifica a 133 punti mentre la Formula 1 si dirige verso la Russia.

“Come squadra, è stato un fine settimana positivo per noi “, ha detto Leclerc. “Arrivando a Singapore, non avevamo grandi aspettative, quindi portare a casa una doppietta è una piacevole sorpresa e anche un segno che tutto il duro lavoro svolto dal team ha dato i suoi frutti.

Leclerc contento per la squadra dopo Singapore ma deluso per se stesso

“Detto questo, ovviamente, sono un po’ deluso dall’essere finito al secondo posto. Ma sono certo che la nostra gara mirava a massimizzare il nostro risultato come squadra, cosa che abbiamo fatto, e questo è positivo. Sappiamo che abbiamo molte potenzialità e continueremo a lavorare in questa direzione per fare il miglior lavoro possibile nelle restanti sei gare. Ora non vedo l’ora che arrivi il prossimo GP in Russia “. La gara per il terzo posto nella classifica dei costruttori si sta scatenando grazie alla bella forma della Ferrari, Max Verstappen ha gli stessi punto di Leclerc, mentre Vettel è staccato dai due di appena 6 punti.