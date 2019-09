Fiat in Brasile aumenta i prezzi di tutti i suoi modelli più famosi

Fiat ha deciso di modificare i prezzi di tre dei suoi modelli più famosi in Brasile: Toro, Strada e Fiorino. I nuovi prezzi, che sono aumentati fino a R $ 3.400 a seconda dell’auto e della versione, possono essere verificati nel configuratore del sito del marchio. Strada è stata quella che ha avuto il maggiore aumento di prezzi nella versione doppia cabina Freedom 1.4. Ora il pickup costa $ 52.990 (Working 1.4) e rompe la barriera degli $ 80.000 nella parte superiore della gamma con Adventure CD 1.8 ($ 81.990).

Toro ha già ricevuto aumenti tra $ 2.000 e $ 3.000. La versione entry-level Endurance 1.8 Flex con cambio manuale costa $ 94.990, mentre la più costosa Ranch 2.0 Automatic Diesel costa $ 162.990. Infine, Fiorino ha avuto un riadattamento fino a $ 1.600 e costa tra $ 64.990 e $ 73.590. Decisione dunque importante per Fiat che evidentemente è tanto sicura di sé in Brasile da decidere di aumentare i prezzi. Vedremo dunque nei prossimi mesi se i clienti brasiliani della principale casa automobilistica italiana avranno gradito un simile trattamento.

Strada Working 1.4 Flex – R $ 52.990 (+ $ 1,000)

Strada Hard Working 1.4 Flex – R $ 60.490 (+ R $ 1.500)

Strada Freedom CS 1.4 Flex – R $ 66.890 (+ R $ 2.900)

Strada Hard Working CE 1.4 Flex – R $ 70.490 (+ R $ 1.900)

Strada Hard Working CD 1.4 Flex – R $ 72.990 (+ R $ 1.400)

Strada Freedom CD 1.4 Flex – R $ 79.390 (+ R $ 3.400)

Strada Adventure CD 1.8 Flex – R $ 81.990 (+ $ 2.000)

Toro Endurance 1.8 Flex MT5 – US $ 50,99 (+ $ 1,000)

Toro Endurance 1.8 Flex AT6 – US $ 39,99 (+ US $ 1,000)

Toro Freedom 1,8 Flex AT6 – US $ 39.200 (+ $ 1,000)

Toro Volcano 2.4 Flex AT9 – R $ 125.990 (+ R $ 3.000)

Toro Endurance 2.0 Diesel a 9 4×4 – R $ 131,990 (+ R $ 2.000)

Toro Libertà 2.0 Diesel a 9 4X4 – R $ 143,99 mille (+ R $ 2.000)

Toro Vulcano 2.0 Diesel a 9 4X4 – R $ 155,990 (+ $ 1,000)

Toro Ranch 2.0 Diesel AT9 4X4 – $ 49,900 (+ $ 1,000)

Fiorino 1.4 – R $ 64.990 (+ R $ 1.500)

Fiorino Duro lavoro 1.4 – R $ 73.590 (+ R $ 1.600)