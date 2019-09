“Ferrari è più affamata di noi”, ha affermato Lewis Hamilton

Il grande exploit di Ferrari nel Gran Premio di Singapore ha sorpreso tutti quanti. Anche Lewis Hamilton, che ha concluso la sua gara in quarta posizione, non si aspettava che la scuderia del cavallino rampante potesse ottenere la terza vittoria di fila in un circuito che sicuramente presenta caratteristiche che meglio si addicono alla Mercedes. Il pilota britannico ha detto che in questo momento la Ferrari vince perché rispetto al suo team ha più fame venendo da un periodo in cui non vinceva mai.

Lewis Hamilton esorta la squadra ad avere più fame della Ferrari

Proprio in virtù di ciò, Lewis Hamilton esorta la sua scuderia ad intensificare il proprio lavoro. “Loro hanno più fame di noi in questo momento, quindi dobbiamo intensificare il nostro lavoro. Abbiamo le capacità e abbiamo la squadra, siamo ancora la squadra migliore. Dobbiamo solo smettere di trascinare i piedi e andare avanti. Faremo il debriefing o ci rincontreremo e torneremo a combattere nella prossima gara, ” ha concluso l’attuale leader della classifica piloti in Formula 1. Vedremo nel prossimo Gran Premio di Russia se le esortazioni del pluri campione del mondo sortiranno effetto.

